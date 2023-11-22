تفعيل تسجيل الغياب إلكترونيا لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية بالمنيا

أكد مدير عام إدارة المنيا التعليمية على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية خاصة طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال اليوم الدراسي، والاهتمام بالإشراف العام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور علي عبد السلام مدير عام إدارة المنيا التعليمية، بمديري مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية العام والفني بمقر نقابة المعلمين، بحضور هشام عزام مدير التعليم الثانوي، إسحق إبراهيم كامل مدير التعليم الصناعي، حماده نصر مدير التعليم الإعدادي.

استعراض المشروعات القومية التنموية

طالب مدير الإدارة التعليمية بتفعيل كافة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات الطلاب واستعراض المشروعات القومية التنموية في الإذاعة المدرسية وتفعيل يوم النشاط بجميع مدارس إدارة المنيا، مؤكدًا على مراعاة عدم تداخل الاختصاصات فيما بين الشق الفني الخاص بالموجهين والشق الإداري الخاص بالمراحل والمتابعة، مؤكدًا أهمية الدور الفني للموجهين في إثراء العملية التعليمية وتبادل الخبرات مع المعلمين.

التواصل مع أولياء الأمور وتحديد ميعاد لمقابلتهم

وأكد مدير عام إدارة المنيا التعليمية ضرورة تفعيل مجموعات الدعم لرفع وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، والالتزام التام بكل القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية وغلق بوابات المدرسة والتزام المعلمين بالإشراف اليومي، موضحًا أهمية العمل بروح الفريق وإعداد قادة جدد لخلق كوادر جديدة، وحُسن التواصل مع أولياء الأمور وتحديد ميعاد لمقابلتهم لإعادة جسور الثقة بين المدرسة والمجتمع.

كما أشار إلى أهمية تفعيل يوم النشاط وممارسة كافة الأنشطة التربوية لبناء وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية، مشيرًا إلى أهمية دور المتابعة وتقويم الأداء في تذليل كافة العقبات التي قد تعوق العملية التعليمية.

مناقشة جاهزية المدارس كمقر لجان للانتخابات الرئاسية المقبلة

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة جاهزية المدارس كمقر لجان للانتخابات الرئاسية المقبلة، وشدد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمدارس التي ستتخذ مقارات انتخابية من حيث الإنارة والصيانة اللازمة، وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان، وتوفير دورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفي اللجان على أن يتم تخصيص عامل يكون مسئولا عن نظافتها.