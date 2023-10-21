نقابة المعلمين بقنا تستعد لعقد مؤتمر داعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقد نقيب المعلمين بقنا، اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعدادات لعقد مؤتمر حاشد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم ومرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، وتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسة مقبلة.

وقال النقيب، إن المؤتمر سيقام الخميس المقبل بمقر النقابة بكورنيش النيل بنجع حمادي، ويشهد فعالياته جموع المعلمين والعاملين بالحقل التعليمي بنجع حمادي، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات التنفيذية والشعبية، والنخب السياسية والأحزاب، وكل من يحب مصر وقيادتها الحكيمة.

وأكد النقيب على أهمية دور المعلم في بناء المجتمع، وأنه حافظ المعرفة والقيم وحامي الحضارة، وأن المعلمين المخلصون يوجهون الطلاب بأفضل ما لديهم من قدرات، ويتعاملون مع الأمور بصبر، لتوريث القيم والمعتقدات وأهم المعلومات عن المعالم الحضارية والموروثات الثقافية من جيل إلى جيل.

وأعلن النقيب دعمه الكامل للرئيس السيسي لترشحه لفترة رئاسة جديدة، لكونه رجل المرحلة الذي يجيد التعامل بحنكة مع المؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدف النيل من مصرنا الحبيبة.