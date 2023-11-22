مجدي الهواري ينعى المنتج صلاح رمزي: «كان ابن موت وصبر كتير على المرض»

نعى المخرج مجدي الهواري المنتج صلاح رمزي، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، قائلًا: «صلاح ابن موت».

وكتب «الهواري»، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «توفي إلى رحمة الله، ابن صديقي المنتج محمد حسن رمزي، المرحوم صلاح رمزي، وشقيق صديقي شريف رمزي.. ربنا يصبره، ويصبر أمه وأهله على الفراق».

أضاف: «لو عايزين تعرفوا بجد يعني إيه ابن موت، أهو صلاح رمزي ده فعلًا ابن موت.. تعب كتير وصبر كتير على المرض، رغم صغر سنه.. من حادثة لغيبوبة لمرض غريب جدًا.. سنين علي الحال ده».

وتابع: «كل ده والضحكة عمرها ما فارقت وشه! على طول مبتسم! فعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمه برحمته ويدخله الجنة مع الأبرار والشهداء علي قد صبره وتعبه في الدنيا.. قولوا آمين».