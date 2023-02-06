الناقد كمال رمزي: كتاب الفنان صلاح منصور مرجع لكل مثقف يحب فن التمثيل

قال الناقد كمال رمزي، إن كتاب الفنان صلاح منصور الذي أصدره مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية للناقدة ناهد صلاح بعنوان «صلاح منصور العصفورة والجوهر»، بمثابة مرجع لكل مثقف مصري يحب فن التمثيل وطرق التحليل.

أضاف أنه يشعر بالفخر لتقديمه الكتاب خلال ندوة مئوية الفنان صلاح منصور التي تعقد حاليا على هامش مهرجان الأقصر للسينما الافريقية، وقدم كمال رمزي الشكر للمؤرخ المسرحي عمرو دوارة إلى تقديمه حصر كامل لكافة مسرحيات صلاح منصور التي كانت غائبة تماما عن المشاهد والتي ربما لم تذاع ولا نعرف عنها شيئا.

تفاصيل الدورة الـ12 من الأقصر للسينما الأفريقية

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كان قد انطلق في الرابع من الشهر الجاري، وشهدت الدورة الثانية عشرة تكريم عدد من رموز الفن الأفريقي منهم الفنان محمد رمضان، والفنانة هالة صدقي، والفنان الموسيقار هشام نزيه والمخرج السنغالي منصور صورا كما يجرى من الراحلين صلاح منصور بالإضافة الفنانة جزائرية وتونسية.