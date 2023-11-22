وصول جثمان صلاح رمزي إلى مسجد الشرطة استعدادًا لأداء صلاة الجنازة

وصل جثمان صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي إلى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، قبل قليل، لأداء صلاة الجنازة عليه.

جثمان صلاح رمزي يصل إلى مسجد الشرطة

وحرص على الحضور أقاربه وعائلته وشقيقه الفنان شريف رمزي، الذي كان من أول المصطفين لأداء صلاة الجنازة عليه.

وطالب شريف رمزي الجمهور بالدعاء والرحمة والمغفرة له.

وفاة شقيق الفنان شريف رمزي بعد صراع طويل مع المرض

أعلن الفنان شريف رمزي وفاة شقيقه صلاح بعد معاناة كبيرة مع المرض، وكتب عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي «إنستجرام»: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي، ادعو له».