شقق المركزي للتعمير.. «الإسكان» تواصل استقبال الحاحزين

أعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، استمرار استقبال حاحزي الـ52 وحدة كاملة المرافق «نصف تشطيب، بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2»، والجاهزة للاستلام خلال شهر فبراير المقبل، بالبلوك رقم 21، بالمجاورة الأولى، بالمجتمع السكني الجديد -أطلس- حلوان.

شقق المركزي للتعمير

وعن تفاصيل شقق المركزي للتعمير، أوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الطرح تم من خلال الجهاز، ممثلاً في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.

وجرى طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتبارا من الأربعاء 8/11/2023، والمعاينة يوميا عدا الجمعة، بالمجتمع السكني الجديد -أطلس- حلوان، المشروع الأمريكي، وذلك للبيع بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة في السداد.

وأضاف المهندس خالد جاد، رئيس جهاز المشروعات المشتركة، أنه يجري سداد 10% كجدية حجز، عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ويجري سداد دفعة تخصيص 15% خلال 5 أيام عمل، من سداد جدية الحجز، ويجري سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص.

ويمكن تقسيط الـ50% المتبقية على أقساط شهرية، لمدة «5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة»، وفقا لإمكانات ورغبة العميل، بفائدة 7%، ويجري منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.