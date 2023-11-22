رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. اعرف الضوابط الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
10:56 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
تنشر ضوابط التقديم لحجز شقق الإسكان الإجتماعي 2023

تنشر ضوابط التقديم لحجز شقق الإسكان الإجتماعي 2023

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إجمالي قيمة التمويل العقاري للمواطنين، التي بلغت أكثر من 60 مليار جنيها من 31 بنكا وشركة تمويل عقاري داخل إطار جمهورية مصر العربية، منوهة عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي متمثلة في الطرح التكميلي لسكن كل المصريين 3.

وتستعرض «الوطن» في السياق التالي، ضوابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وتنشر تفاصيل الطرح الجديد وهي كالتالي: 

ضوابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 

1- جميع الأسعار المعلن عنها لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 طبقا للشروط الجديدة، والجاري طرحها قريبا بمعرفة صندوق الإسكان، قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى.

2- تم تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على هذه الوحدات، ليصبح 10 آلاف جنيها للأعزب، و13 ألف جنيها لمن يعول أسرة، وذلك في حسب المتغيرات الاقتصادية، بالترامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيها، وتعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، على أن يتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات.

 

 3 -  بالنسبه لسعر العائد على التمويل العقاري لحجز شفق الإسكان الإجتماعي 2023 أصبح 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، بحد أقصى 20 سنة، وأن يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%.

4 - يتم مخاطبة البنك المركزي لتعميم القرار على جهات التمويل بجمهوريه مصر العربية، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022، ووفقا للقرار المعتمد، فإن الحد الأقصى للدعم النقدي الممنوح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيها عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيها شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيها عند مستوى الدخل 7000 جنيها شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطن الممول في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيها سنويا.

الإعلان الجديد لشقق الإسكان الإجتماعي 2023

5 - الإعلان الجديد، عبارة عن إعلان تكميلي لمن هم خارج الأولوية بالإعلان السابق، لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، ومن حق المتقدمين للإعلان السابق ممن لم يسحبوا مقدمات الحجز، التحويل لأقرب مدينة متاح بها وحدات علما بأن سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيها، فيما بلغت أسعار وحدات مدينة برج العرب، طبقا للإعلان الجديد 530 ألف جنيها فقط لاغير بالتقسيط.

 

 

اقرأ المزيد:

إقبال على شراء كراسة شروط الإسكان الإجتماعي في القليوبية.. اعرف الشروط

فتح باب الحجز لـ125 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي اليوم

5 فروق بين شقق الإسكان الإجتماعي والإسكان المتوسط.. تعرف عليهم

الإسكان تستقبل راغبي حجز أراضي الإسكان الإجتماعي ببنوك التعمير غدا

الإسكان الإجتماعي: ندعم أصحاب الوحدات ولم نحاسبهم على الأرض أو المرافق

للعاملين بـ الأوقاف.. فرصة للحصول على شقق في الإسكان الإجتماعي

محافظ الغربية يعتمد نتيجة مستحقي الإسكان الإجتماعي بأرض الجزيرة بزفتى

محافظ كفر الشيخ يتابع معدلات تنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعي

الأحد.. بدء تسليم أراضي قرعة الإسكان الإجتماعي بالسادات

تعرف على مواقع أراض الإسكان الإجتماعي

كم تبلغ حدود المعاملات المالية على تطبيق إنستا باي؟.. البنك المركزي يجيب

البنك المركزي يصدر قرار عاجل بشأن تطبيق «إنستا باي».. عاجل

البنك المركزي: جهود متواصلة لدعم التكنولوجيا المالية والشمول المالي

أسعار اليورو اليوم الجمعة 17-11-2023.. في البنك المركزي بـ32.92 جنيه

البنك المركزي: تراجع معدل التضخم في أكتوبر ليسجل 38.1‎% 

خبير مصرفي: قرار البنك المركزي بزيادة حدود السحب النقدي رسالة طمأنة للمواطنين
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.