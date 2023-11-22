تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. اعرف الضوابط الجديدة

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إجمالي قيمة التمويل العقاري للمواطنين، التي بلغت أكثر من 60 مليار جنيها من 31 بنكا وشركة تمويل عقاري داخل إطار جمهورية مصر العربية، منوهة عن طرح شقق الإسكان الاجتماعي متمثلة في الطرح التكميلي لسكن كل المصريين 3.

وتستعرض «الوطن» في السياق التالي، ضوابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023، وتنشر تفاصيل الطرح الجديد وهي كالتالي:

ضوابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

1- جميع الأسعار المعلن عنها لـ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 طبقا للشروط الجديدة، والجاري طرحها قريبا بمعرفة صندوق الإسكان، قابلة للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصى.

2- تم تعديل الحد الأقصى لشرائح الدخل المسموح لها بالحصول على هذه الوحدات، ليصبح 10 آلاف جنيها للأعزب، و13 ألف جنيها لمن يعول أسرة، وذلك في حسب المتغيرات الاقتصادية، بالترامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيها، وتعديل الحد الأدنى للمقدم ليصبح 20% بدلا من 15%، على أن يتم سداده بالتقسيط على 3 سنوات.

3 - بالنسبه لسعر العائد على التمويل العقاري لحجز شفق الإسكان الإجتماعي 2023 أصبح 7.5 % ثابت طوال فترة التمويل، بحد أقصى 20 سنة، وأن يكون الحد الأقصى لنسبة القسط للدخل 50%.

4 - يتم مخاطبة البنك المركزي لتعميم القرار على جهات التمويل بجمهوريه مصر العربية، أسوة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 91 لسنة 2022، ووفقا للقرار المعتمد، فإن الحد الأقصى للدعم النقدي الممنوح للمواطنين بواقع 120 ألف جنيها عند مستوى الدخل الشهري 3500 جنيها شهريا، ويتدرج ليصل إلى 5000 جنيها عند مستوى الدخل 7000 جنيها شهريا، على ألا يتجاوز متوسط الدعم الممنوح للمواطن الممول في إطار هذا البروتوكول عن 90 ألف جنيها سنويا.

الإعلان الجديد لشقق الإسكان الإجتماعي 2023

5 - الإعلان الجديد، عبارة عن إعلان تكميلي لمن هم خارج الأولوية بالإعلان السابق، لاستكمال الحجز بالشروط والأسعار الجديدة، ومن حق المتقدمين للإعلان السابق ممن لم يسحبوا مقدمات الحجز، التحويل لأقرب مدينة متاح بها وحدات علما بأن سعر بيع الوحدة السكنية 500 ألف جنيها، فيما بلغت أسعار وحدات مدينة برج العرب، طبقا للإعلان الجديد 530 ألف جنيها فقط لاغير بالتقسيط.