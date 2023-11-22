موعد ومكان عزاء المنتج صلاح رمزي

تستقبل أسرة المنتج الراحل صلاح رمزي، العزاء في الفقيد، السبت المُقبل، حيث رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وكشفت أسرة صلاح رمزي، عن موعد ومكان العزاء، حيث سيكون في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب، ومن المُقرر أنّ يشهد حضور عدد كبير من الفنانين.

وكان الفنان شريف رمزي، أعلن صباح اليوم، وفاة شقيقه صلاح، بعد معاناة كبيرة مع المرض.

وكتب عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي «إنستجرام»: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي، ادعو له».