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موعد ومكان جنازة شقيق الفنان شريف رمزي

كتب:

ضحى محمد
11:47 ص | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
شريف رمزي وشقيقه

شريف رمزي وشقيقه

استقرت أسرة الفنان شريف رمزي، على موعد ومكان جنازة صلاح رمزي، شقيق الفنان شريف رمزي، الذي وافقته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

موعد ومكان صلاة جنازة شقيق الفنان شريف رمزي

ومن المقرر أن تقام صلاة جنازة شقيق الفنان شريف رمزي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر اليوم، حسبما أكد شقيقه شريف رمزي لـ «الوطن» .

وفاة شقيق الفنان شريف رمزي

وأعلن الفنان شريف رمزي عن وفاة شقيقه «صلاح» عبر استوري انستجرام: «البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوله».

وتعرض صلاح رمزي لوعكة صحية شديدة منذ فترة، ودخل العناية المركزة وظل في غيبوبة منذ أكثر من عامين، وتطورت الأمور وأصبحت حالته حرجة.

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وفاة شقيق الفنان شريف رمزي بعد صراع مع المرض
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.