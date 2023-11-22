«القومي لذوي الإعاقة» يثمن متابعة الرئيس السيسي للتحديات المواجهة لهم

ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بملف الإعاقة، ومتابعته المستمرة أول بأول لكل التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وسعيه الدائم التوجيه بحلها، واهتمامه بالمرأة المصرية والمرأة ذات الإعاقة.

إشراك ذوي الهمم في البناء والتنمية

وقالت في بيان، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعته للجهود التي تتم لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة، وبصفة خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الإعاقة، ومتابعة نشاط الصندوق القومي «للقادرين باختلاف»، وتوجيهه بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة، وخاصة السيدات، دلالة قوية ودامغة على اهتمام الرئيس بالملف، وحرصه على تذليل أي عقبات تواجهه.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال دعم الدولة لأدوارهم، شعروا بامكانياتهم، وأنهم شركاء في خطط التنمية والبناء، التي تقوم بها مصر في الجمهورية الجديدة، وأنهم جزء أصيل من نسيج هذا الوطن، وأن الدولة كفلت لهم عدد كبير من الحقوق بموجب الدستور والقانون، وبات شعورهم بالتحدي للبناء أعمق وأكبر.

استمرار المجلس في أداء دوره

وعاهدت الدكتورة إيمان كريم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يستمر المجلس في أداء دوره ورسالته في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمه الدائم للمرأة ذات الإعاقة والمتابعة المستمرة لقضية حصولها على معاشين، وكذلك دوره في توعية الأشخاص ذي الإعاقة ودمجهم وتمكينهم في المجتمع طبقا للرؤية والسياسة التي يعمل بها، وأن يتعاون مع كافة الشركاء لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم.