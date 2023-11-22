انعقاد المؤتمر السنوي الأول لرابطة أطباء الكلى في جامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط افتتاح المؤتمر السنوي الأول لرابطة أطباء الكلى بأسيوط، الذي تنظمه وحدة الكلى الصناعية، بالتعاون مع قسم الأمراض الباطنة، ومديرية الصحة بأسيوط، وهيئة التأمين الصحي، والمنعقد على مدار يومي 22، 23 من نوفمبر، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يأتي المؤتمر تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور سعد ذكي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتور محمد اليمني رئيس قسم الباطنة، والدكتورة عفت عبد الهادي توني رئيس المؤتمر والرابطة، والدكتور محمد سيد مرزوق مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور عاطف هاشم نائب رئيس الرابطة، والدكتور محمد حسن أمين عام الرابطة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء المتخصصين وطلاب الكلية.

زيادة الوعي المجتمعي

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى، استمرار دعم الجامعة لمثل هذه الروابط المفيدة للمجتمع، كما أثنى على الجهود الدؤوبة من المختصين بأمراض الكلى بالجامعة ووزارة الصحة، داعياً إلى العمل على زيادة وعي المجتمع بسبل الوقاية من أمراض الكلى، وأهمها ترشيد استخدام الأدوية الكيميائية والمسكنات والمضادات الحيوية خاصةً للأطفال، وإنشاء برامج دراسية تدعم الطب الطبيعي وطب الأعشاب، كما يحدث الآن في جميع دول العالم المتقدم في الطب.

أطباء الكلي

وتحدثت الدكتورة عفت توني، عن إنشاء الرابطة؛ موضحةً أن نقابة الأطباء المصرية اعتمدت الرابطة في شهر يونيو من هذا العام 2023م؛ لتضم جميع أطباء الكلى بالمحافظة «الجامعة، مستشفيات وزارة الصحة، التأمين الصحي»، معربةً عن سعادتها بانعقاد المؤتمر الأول للرابطة؛ بهدف الوصول لآفاقٍ جديدة في تشخيص وعلاج الحالات الحادة في أمراض الكلى، وتحديد الاتجاهات البحثية الحديثة والمستقبلية لها؛ لدعم المختصين بأحدث وسائل العلم، والخدمات الطبية المتقدمة من أجل مصلحة المرضى، وتطوير المؤسسات الطبية بالدولة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد سيد مرزوق، عن سعادته بإنشاء الرابطة التي ستزيد أفق التعاون بين جميع المؤسسات الطبية المختصة بالمحافظة، في هذا التخصص الذي يشهد تطوراً يومياً، مشيراً إلى أن إدارة الكلى بمديرية الصحة بأسيوط تضم 16 وحدة غسيل كلوي، موزعةً على المستشفيات العامة والمركزية، والتي تقوم بعمل 15 ألف جلسة غسيل كلوي شهرياً لآلاف المرضى، الذين استفادوا بشكل مباشر من تطوير الخدمات الطبية نتيجة التعاون بين الجامعة ومستشفيات وزارة الصحة بأسيوط.شهد الافتتاح؛ تسليم دروع التكريم لرئيس الجامعة، وعميد كلية الطب، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومدير المستشفى الجامعي الرئيسي، ووكيل وزارة الصحة بأسيوط، ورئيس قسم الأمراض الباطنة.

كما تم تكريم رئيسيّ شرف المؤتمر: الدكتور محمد علي تهامي، والدكتور محمد عباس أستاذيّ الأمراض الباطنة والكلى بالكلية، وكذلك اسم المرحوم الدكتور ماهر عبد الجابر أستاذ أمراض الكلى بالكلية.