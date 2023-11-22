حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة، وهي علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر

أعلنت وزارة المالية وفقًا للكتاب الدوري، أن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر2023، يبدأ من غد الخميس، ومن المقرر أن يمتد لمدة 5 أيام تنتهي في 29 نوفمبر.

ويحصل الموظفون على مرتباتهم بالزيادة خلال شهر نوفمبر 2023، ويعتبر الشهر الثاني لصرف العلاوة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كعلاوة لغلاء المعيشة الاستثنائية، وصرفتها وزارة المالية بداية من شهر أكتوبر الماضي.

كما أقرت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 يوم 24 من الشهر ذاته، والمستحقات والمتأخرات خلال أيام 7 و10 و11 نوفمبر.

مرتبات نوفمبر بعد الزيادة

ترصد «الوطن» قيمة الزيادة التي سيستمر الموظفين في الحصول عليها غدا في مرتبات نوفمبر، بعد رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة علاوة الغلاء، للدرجات الوظيفية.

- رفع مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفا و100 جنيه.

- زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 ألاف و508 جنيه.

- مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها يصرف بزيادة 300 جنيه.

- مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد يصرف بزيادة 300 جنيه

- زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها.

- زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها.

- يزيد الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.