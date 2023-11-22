وكيل «صحة مطروح» يتابع مستشفى التوليد بعد إحالة طبيب تخدير للنيابة

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، مستشفى التوليد والصحة الإنجابية، في إطار المرور الدوري على المنشآت الصحية تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وخلال الزيارة، تابع وكيل الوزارة سير العمل في الأقسام والعيادات المختلفة بالمستشفى، وتأكد من انتظام العمل والانضباط الإداري للطاقم الطبي، وتوفر الخدمات الطبية اللازمة للمرضى، ومدي توافر المخزون الكافي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

متابعة العيادات بمستشفى النساء والتوليد

وجاء ذلك بعد إحالة طبيب تخدير، اليوم، إلي النيابة العامة بقرار من محافظ مطروح بسبب إهمال في دخول مريضة في غيبوبة منذ أيام، وتشكيل لجنة من الصحة أثبتت وجود قصور وإهمال من جانب الطبيب.

وزار وكيل وزارة الصحة العيادات الخارجية، وحرص على تفقد قسم الإستقبال وعيادة تنظيم الأسرة والإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

جلسة نقاشية مع إدارة المستشفى والعاملين

كما عقد وكيل الوزارة جلسة نقاشية مع إدارة المستشفى والعاملين حول الخدمات وعمليات الولادة واحتياجات المستشفى، موجهاً بتقديم كافة سبل الرعاية للمرضى وزويهم وبذل أقصي جهد فى سبيل تقديم خدمة طبية تليق بأهالي المحافظة.

وفي ختام الزيارة، التقى وكيل صحة مطروح بعدد من المرضى والمترددين وتابع تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم داخل المستشفى.