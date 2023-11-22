ندوة توعوية لطلاب «آثار الفيوم» للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت رعاية الشباب بكلية آثار الفيوم بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، ندوة توعوية لطلاب الكلية، لحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي من المقرر أن تنطلق منتصف ديسمبر المُقبل.

وخلال الندوة، عرضت الدكتورة رشا طه عباس منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، الخريطة الزمنية للانتخابات الرئاسية، وطريقة التعرف على اللجنة الانتخابية لكل طالب بحسب الرقم القومي ومنطقة سكنه، موضحةً أنّه جرى تشكيل لجنة داخل إدارة الكلية للتعريف عن اللجان الانتخابية سواء العامة أو الفرعية لكل طالب تسهيلًا عليهم ولتشجيعهم على المشاركة في عملية التصويت.

وأكدت منسق الأنشطة الطلابية على دور الشباب الهام في تحديد مستقبله من خلال المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشددةً على ضرورة الذهاب إلى مقار اللجان الانتخابية، والمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد معتمد مجاهد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ضرورة مشاركة طلاب كلية الآثار الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، نظرًا لأنّهم يدرسون حضارة وآثار مصر، ويدركون دون غيرهم عظمة الحضارة المصرية عبر مختلف العصور، وحرصهم على أن تظل شامخة بروح الانتماء من أبناء الوطن بكل فئاته، وبالتالي ضرورة المشاركة الإيجابية للطلاب وممارستهم لحقهم الدستوري في التصويت واختيار رئيسهم.