اتحاد الجمعيات الأهلية ينظم غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

في إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقبلة وأهمية توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، عقدت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية اجتماعا موسعا برئاسة الأستاذ الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، لمتابعة سبل توعية المواطنين بأهمية المشاركة الفاعلة.

تشكيل غرفة عمليات مركزية

وأعلن الدكتور طلعت عبد القوى أن الاجتماع أسفر عن تشكيل غرفة العمليات المركزية يكون مقرها بالاتحاد العام بالقاهرة لمتابعة كافة الفعاليات واللقاءات والأنشطة الجماهيرية للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 10- 11- 12 ديسمبر 2023 وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالقرارات والفعاليات أولاً بأول .

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية خلال الاجتماع أنه سيتم إنشاء 27 غرفة عمليات فرعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وسوف تقوم الغرفة المركزية بمتابعة جميع الفعاليات التي ينظمها الاتحاد بجميع المحافظات من أجل توعية المواطنين بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وسوف تقوم الغرف الفرعية بالمحافظات بالتنسيق مع الاتحادات الاقليمية بمتابعة المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام (انزل شارك مصر الأهم).

متابعة فاعليات الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إلى أن غرف العمليات المركزية والإقليمية تأتي في هذا التوقيت لمتابعة كافة فعاليات التي تنظمها الاتحادات الإقليمية والنوعية التي تعمل جميعاً تحت مظلة مبادرة (انزل شارك مصر الأهم) وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية كاستحقاق دستوري للإدلاء بأصواتهم.