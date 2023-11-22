46 عاما على رحيل الفنان التشكيلي جمال السجيني.. رائد تصميم الميداليات

يوافق اليوم الذكرى الـ46 على رحيل الفنان التشكيلي الكبير جمال السجيني، المولود في 7 يناير 1917، رائد فن النحاس المطروق، حيث أحيا هذا الفن، بعد عصره الزاهر في الفن الإسلامي؛ كما اختير في عام 1958، ضمن خمس فنانين حفرت رسومهم على الكريستال في أمريكا.

وحسب الموقع الرسمي لقطاع الفنون التشكيلية: حصل السجيني على دبلوم فن النحت من مدرسة الفنون الجميلة العليا 1938 - القاهرة، ثم دبلوم فن النحت من أكاديمية الفنون الجميلة وأكاديمية الميداليات بروما عام 1950.

الوظائف والمهن:

- مدرس لفن النحت بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1951.

- تولى رئاسة قسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية 1958.

- عمل رئيساً لقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1964.

المعارض:

-أقام العديد من المعارض داخل وخارج مصر منها: معرض بقاعة الفنون الجميلة 1964.

- معرض بمركز دراسات البحر المتوسط فى مدريد بالتعاون مع هيئة الاستعلامات في تنظيم المعرض بإسبانيا في 1977.

- ومعرض بروكسل 1958 وغيرها من المعارض الفردية والجماعية.

البعثات والمنح:

- سافر على نفقته الخاصة لاستكمال دراسته فى باريس ثم روما حيث انضم الى البعثة التعليمية عام 1947.

أعماله:

- أقام تمثالاً نصفياً من البرونز للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ونفذه فى إيطاليا بخامة البرونز 1970.

- أقام تمثالاً كبيراً يخلد بطولات «العبور»، ونفذه بخامة الحجر الصناعي في مدخل مدينة بني سويف 1975.

الجوائز

حصل على العديد من الجوائز منها:

- جائزة مختار للنحت 1937.

- فاز فى مسابقة عمل تمثال للشاعر أحمد شوقى مقام فى حدائق بورجيزى بروما.

- جائزة الدولة التشجيعية، ووسام العلوم والفنون 1962.

الميدالية الذهبية فى معرض موسكو الدولى 1957، الميدالية الذهبية فى معرض بروكسل الدولى 1958، وسام الحكومة الإيطالية بدرجة فارس.

- برع السجينى فى فن الميدالية ونفذ كثيراً من الميداليات التى تمثل أحداثاً هامة وقام بإحياء فن النحاس المطروق.

- فى عام 1975 أقام تمثالاً صرحيا يعبر عن العبور فى مدخل مدينة بنى سويف.