«الفنون التشكيلية» تعلن مشاركة 400 عمل في معرض «البدايات»

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرضا جماعيا لنخبة من الفنانين التشكيليين وتحت عنوان «البدايات»، بمقر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر انطلاق المعرض يوم 5 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور علي سعيد مدير عام مراكز الفنون بقطاع الفنون التشكيلية ومسؤول المعرض لـ«الوطن»، إنّ معرض «البدايات» تَجَمُّع فني يلقي الضوء على بدايات بعض الفنانين المصريين أصحاب التجارب المؤثرة من أجيال مختلفة، بدايةً من جيل الروّاد وحتى جيل الألفيّة، ونطلق الأسبوع المقبل الدورة الأولى منه على أن يكون المعرض من دورات متعددة، نبدأ به موسم المعارض بقصر الفنون.

مشاركة 150 فنانا في معرض «البدايات»

وأشار إلى أنّ الدورة الأولى من «البدايات» بمثابة دورة تجريبية، وهي في النهاية بدايات لفنانين رأوا بأنفسهم أن هذه هي بداياتهم الحقيقية، أو بداية تبلوُر شخصيتهم الفنية، أو بداية إحدى مراحل تجاربهم الإبداعية.

ويقدم المعرض مختلف مجالات الفنون التقليدية مثل النحت، والتصوير، والطباعة، ويتجاوز عدد الأعمال 400 عملا، والهدف منه تقديم رؤية بدايات الفنانين وكيف تطور إنتاجهم عبر مراحل زمنية مختلفة من بعد البدايات؟، وهو مهم للأبحاث العلمية والرسائل وللفنان نفسه.

يشارك في الدورة الأولى لمعرض البدايات نحو 150 فنانا من أجيال مختلفة، معاصرين وراحلين، ومن بينهم الروّاد أمثال: محمود سعيد، وعبد الهادي الوشاحي، وعبد الهادي الجزار، وناجي وسيف وحسن سليمان، وأدهم وانلي، ومختار، وعز الدين نجيب، وغيرهم، لنضمن دورات لاحقة لا تقل قوة عن الدورة الأولى، وكذلك مجموعة من المعاصرين أصحاب التجارب الهامة.

ويستمر المعرض في الفترة من 5 نوفمبر 2023 في تمام السادسة مساءً، ويستمر إلى 23 نوفمبر، بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا المصرية.