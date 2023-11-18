قطاع الفنون التشكيلية ينعى الفنان الشباب عصران عبدالفتاح

ببالغ الحزن ينعي قطاع الفنون التشكيلية رحيل الفنان الشاب عصران عبدالفتاح الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس، متأثرًا بإصابته في حادث أليم.

قانوش: رحيل عصران كالصدمة

وقال الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع: «كالصدمة جاء خبر وفاة الفنان عصران عبدالفتاح حيث كان القطاع منذ اللحظات الأولى متابعاً ومتواصلاً مع أحد أقاربه وحتى منتصف اليوم وكانت الأخبار أنه في تحسن، لكنها مشيئة الله ولا يسعنى سوى الرضا بقضاءه وأن ندعوا له بالرحمة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وأضاف «قانوش»، في بيان صحفي: «فور إخطارنا بإصابة الفنان الشاب في حادث قطار وجهت بالتواصل الفوري مع أسرته، لمتابعة حالته الصحية وزيارته حين يسمح بذلك، وأن يتم الاستعداد للقيام بأي إجراءات قد تطلب من القطاع، لكن الموت لم يمهلنا للوقوف بجانبه في هذه الظروف العصيبة، فإلى رحمة الله ارتقى وإنا لله وإنا إليه راجعون».