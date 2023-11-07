رئيس الفنون التشكيلية يفتتح 3 معارض في مركز الجزيرة
كتب:
إلهام الكردوسي
12:03 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية
يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ثلاثة معارض فنية، لثلاثة فنانين هم خالد زكي، وسيدة خليل، صفاء عطية، وذلك بمركز الجزيرة للفنون وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الاربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023.
«خارج النفق»:
معرض الفنان خالد زكي يحمل عنوان «خارج النفق» يقام بقاعة أحمد صبري يفتتح بمركز الجزيرة للفنون وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الاربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023.، ويستمر المعرض حتى 18 نوفمبر 2023.
«ورد البنات»
و معرض الفنانة سيدة خليل «ورد البنات» بقاعة راغب عياد بمركز الجزيرة للفنون، يفتتح بمركز الجزيرة للفنون وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الاربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، ويستمر المعرض حتى 18 نوفمبر 2023.
«باهظ الثمن»:
و معرض الفنانة صفاء عطية «باهظ الثمن» بقاعة الحسين فوزي بمركز الجزيرة للفنون وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الاربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، يستمر المعرض حتى 18 نوفمبر 2023.
فاعليات الفنون التشكيلية
في سياق آخر أعلن القطاع عن إقامة ورشة فنية بمجال الرسم والتصوير للفئة العمرية من 8 :17 سنة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للسلام والتنمية وبالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى – مديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023 في تمام الساعة الـ 10 صباحاً بمتحف محمد ناجي.