السويس تستضيف البطولة الإقليمية في مسابقات العروض المسرحية

افتتح ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، البطولة الإقليمية في مسابقات العروض المسرحية لطلاب مدارس التربية الفكرية والتربية السمعية والدمج.

البطولة الإقليمية تهدف لاختيار فريق يمثل محافظات الإقليم الواحد

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، إن المنافسات التي تقام بحضور تجمعات من محافظات ومدارس مختلفة، تهدف إلى اكتشاف وتنمية القدرات الكامنة لدى الطلاب بهدف اختيار فريق يمثل محافظات الإقليم الواحد في مسابقات الجمهورية.

البطولة الإقليمية تهدف لاكتشاف وتنمية قدرات الطلاب

وكان «عمارة»، افتتح البطولة الإقليمية في مسابقات العروض المسرحية لطلاب مدارس التربية الفكرية والتربية السمعية والدمج، لاكتشاف وتنمية القدرات للطلاب المشاركين، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس.