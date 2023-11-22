سكرتير عام مساعد كفر الشيخ يقود حملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية بالحامول

قاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة على المخابز البلدية بنطاق مركز ومدينة الحامول، اليوم الأربعاء، لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك بحضور المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعدد من القيادات التنفيذية.

تحرير 26 محضراً لمخابز بمركز ومدينة الحامول

وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضراً لمخابز ارتكبت مخالفات، وتنوعت ما بين «صحة، ونقص وزن، ونظافة، وعدم تمكين»، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المخابز المخالفة.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بضرورة متابعة المخابز

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بضرورة متابعة المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن، ومستودعات الدقيق والمخابز، وغيرها من منافذ البيع، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.