«رياضة الدقهلية» تٌنظم ندوة عن الإسعافات الأولية بمركز شباب الصلاحات

أعلنت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن تنفيذ إدارة شباب بني عبيد قسم الشباب بمركز الصلاحات، التابع للإدارة، اليوم الأربعاء، ندوة عن الإسعافات الأولية، لأعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب.

ندوة عن الإسعافات الأولية بالدقهلية

وأشارت عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن الندوة جاءت بإشراف عاطف إبراهيم رئيس قسم الشباب، إيمان عبدالله مسئول الشباب، وبحضور غادة علي عبد الخالق رئيس قسم تنمية النشء بالإدارة، داليا أحمد عبد الله المدير التنفيذي للمركز، مضيفة أن الندوة تهدف إلى إكساب أعضاء الشباب والطلائع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة.

وتابعت عثمان وكيل: «الندوة تناولت الإسعافات الأولية وهو الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة، وأنواع الإسعافات الأولية»، مضيفة: «تضمنت الندوة شرح تفصيلي عن الإجراءات المتبعة في حالات النزيف والاختناق وفقدان الوعي والكسور بأنواعها، توضيح أنواع الإصابات من حروق وصعق كهربائي، والجروح والإغماءات وكيفية التعامل مع كل حالة».