وظائف خالية للشباب بمرتبات مجزية.. اعرف خطوات التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، وظائف خالية للحاصلين على مؤهل عالي أو متوسط، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير» للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، بتنظيم اليوم المفتوح للتوظيف لشركة فتح الله بيت الجملة بالبحيرة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في إعلانها، التفاصيل الكاملة الخاصة بالوظائف، ونوضح من خلال هذا التقرير، الوظائف المطلوبة والشروط وحقوق ومميزات الوظائف، التي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- منسق ممرات حاصل على مؤهل متوسط أو عالي.

- بائعو جزارة.

- بقالة.

- خضار وفاكهة.

- عطارة ويكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو عالي.

- أفراد أمن حاصلين على مؤهل متوسط أو عالي.

- كاشير حاصل على مؤهل عالي.

- محضر طلبات حاصل على مؤهل عالي.

- مسؤول استلام حاصل على مؤهل عالي.

- مراقب مخزون حاصل على مؤهل عالي.

- أخصائي تسويق حاصل على مؤهل عالي.

الشروط المطلوبة

- أنّ يكون المتقدم لـ الوظائف لديه موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و40 عامًا.

الحقوق والمميزات الوظيفية

- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين بها تأمين طبي واجتماعي.

- توفر الشركة للعاملين بها وجبات غذائية.

- توفر الشركة للعاملين بها سكن مجهز.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف، التوجه لمركز شباب أبو حمص بالبحيرة يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر 2023، ويبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 مساءً.