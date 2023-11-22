وظائف للمعلمين في المدرسة المصرية الدولية.. الشروط والتخصصات

أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أول مدرسة حكومية معتمدة من منظمة البكالوريا الدولية (IBO) في مصر، حاجتها لمعلمين في المدرسة للعمل بالمدرسة للعام الدراسي 2023 - 2024 في التخصصات الآتية «القسم الابتدائي PYP، اللغة العربية، Math، التربية الدينية، رياض الأطفال، الدراسات الاجتماعية، Science، English، الأخصائي نفسي اجتماعي، تربية رياضية».

وظائف بالمدرسة المصرية الدولية

وأضافت المدرسة المصرية الدولية، أنه بالنسبة القسم المتوسط «MYP PHE، Social Studies، Religion، Arabic، IT، Math، French، English، Science، Chemistry، Physics، Biology، Psychologist، Social worker، Art، Design.

وبالنسبة لقسم الدبلومة، أوضحت المدرسة المصرية الدولية الوظائف المتاحة « DP، اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء الاحياء - ادارة الاعمال - اللغة الفرنسية»

وحددت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد شروط التقدم للوظائف :-

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلى وتكنولوجيا التعليم إجادة تامه .

- اجادة المادة العلمية.

- القبول من معلمي وزارة التربية التعليم فقط.

- أن يكون الموظف على رأس عمله بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- العمل بنظام المأمورية، إذ يمنح المعلم حافز شهري نظير الجهود غير العادية.

- تقديم صحيفه أحوال حديثة معتمدة بختم النسر.

- تقديم سيرة ذاتية باللغتين العربية والإنجليزية.