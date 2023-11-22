وظائف بمرتب 4 آلاف جنيه لجميع المؤهلات الدراسية في شركة أمن.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، وظائف خالية بمرتبات مجزية للشباب، في إحدى شركات الأمن والحراسة، للعمل في وظائف أمن إداري، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة لهم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بـ الوظائف الخالية في شركة الأمن والحراسة، ونوضح من خلال هذا التقرير، الوظائف المطلولة، والشروط، وحقوق ومميزات الوظائف، التي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة في إحدى شركات الأمن والحراسة

- العمل في شركة إدارية بالقطامية براتب يبدأ من 3650 جنيها، ويكون العمل لمدة 5 أيام عمل +مواصلات من العباسية.

- شركة إدارية بالتجمع الخامس براتب يبدأ من 4000 جنيها، ومتوفر سكن مجهز للمغتربين ومواصلات داخلية من السكن للموقع والعكس.

- شركه اتصالات كبرى بمدينة نصر راتب يبدأ من 3500 جنيها.

- كمبوند سكني بالمعادي راتب يبدأ من 4000 جنيها.

- شركه اتصالات باكتوبر براتب 4000 + مواصلات من الدائري.

- مصانع أكتوبر ب3500 جنيها + سكن مجهز بالكامل.

الشروط المطلوبة

- أن يتراوح سن المتقدم لـ الوظائف بين 20 ل 55 عام.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي ومتو سط وإعدادي.

- ويشترط إجادة القراءة والكتابة.

الحقوق والمميزات

- توفرالشركة للعاملين بها تأمين طبي واجتماعي.

- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازات سنوية.

- تمنح الشركة للعاملين بها ترقيات وحوافز.

- توفر الشركة للعاملين بها دورة تدريبية مجانا ويونيفورم مجاناً.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية ن الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول منه للاستمارة الخاصة بتلك الوظائف لملء البيانات المطلوبة بها.