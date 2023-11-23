طريقة الاستعلام عن فاتورة مياه شهر أكتوبر بالدقهلية.. برابط إلكتروني

يرغب العديد من المواطنين في محافظة الدقهلية في معرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه لشهر أكتوبر المقبل، إذ يتاح الاستعلام عليها ومعرفة القيمة المطلوب سدادها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إلكتروني.

الاستعلام عن فاتورة المياه في محافظة الدقهلية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، رابطا من خلال موقع مياه الدقهلية من هنا، إذ يمكن للمواطنين من خلاله الاستعلام عن فاتورة المياه شهر أكتوبر 2023 في محافظة الدقهلية.

طرق الاستعلام عن فاتورة مياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، إلى أنه يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال التوجه إلى أقرب فرع للمواطن أو من خلال رابط إلكتروني، إذ يجري عمل عدة خطوات من أجل الاستعلام عن فاتورة مياه أكتوبر وهي كالآتي:

- الدخول على رابط الاستعلام.

- تسجيل اسم المنطقة الخاصة بك في محافظة الدقهلية

- اسم المشترك كما هو موجود في فاتورة المياه السابقة

- الفرع الخاص التابع له منطقتك بكل مركز مياه في المحافظة.

- اسم المجموعة الموجود بها المواطن.

- رقم الحساب الخاص بالمشترك.

- الضغط على البحث يظهر لك قيمة فاتورة مياه شهر أكتوبر.