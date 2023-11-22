رفع 313 طن مخلفات من شوارع وميادين الإسماعيلية

نجحت جهود حملات الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء على مدار 54 ساعة في رفع تكدسات من القمامة ومخلفات البناء ضمن حملة انطلقت في نوفمبر الجاري.

رفع 214 طنا في مدينة فايد

وقال بيان رسمي لديوان المحافظة الإسماعيلية إنه جرى رفع 214 طنا من القمامة في مدينة فايد وقرى سرابيوم، وأبوسلطان، وفنارة، وهويس سرابيوم، وكسفريت، فيما تم رفع 60 قمامة ومخلفات ومواد صلبة من مركز الإسماعيلية بنطاق قري الفردان ومدينة المستقبل.

وأضاف البيان أنه تم إصلاح وصيانة 35 عمودا من أعمدة الإنارة العامة بنطاق قرى «الفردان، مدينة المستقبل، ورفع 39 طن قمامة ومخلفات من المدينة وقرى المحسمة القديمة، والوادي الأخضر و30 يونيو».

حملة تستهدف مدينة القنطرة شرق

واستهدفت حملة مكبرة مدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية لرفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية وذلك بشوارع التحرير، والاستقلال، والجيش، والثورة، وأسيوط، والعريش، والمعهد الأزهري، وسوق الأربعاء التابعين للمدينة القديمة».

وقال بيان رسمي إن قسم الملاريا بالتنسيق مع الإدارة الصحية، نظمت حملة مكافحة البعوض والحشرات الطائرة بالرش الضبابي خلف المقابر، خلف مدرسة الشهيد محمد صلاح رياض.