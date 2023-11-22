إزالة 42 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء حملة إزالة مكبرة في نطاق قرى ومراكز المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن الحملة التي انطلقت في شهر نوفمبر لتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إزالة 42 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية

ونفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، عدة حملات مكبرة؛ أسفرت عن إزالة 42 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 10 أفدنة و18 قيراط عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء.

محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أنه سيتم تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

وأضاف «بشارة»، في بيان صحفي، أنه لن يتم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة؛ لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال إنه نبه على لإزالة الفورية في المهد، لأي تعديات مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات وإزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بشارة: نتعامل بكل حزم

ووجه «بشارة» بالتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.