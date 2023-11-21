نائب محافظ الإسماعيلية: جهزنا 184 مقرا للانتخابات الرئاسية

قال أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة انتهت من تجهيز 184 مقرا انتخابيا، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر لها 10 ديسمبر، لمدة 3 أيام متواصلة.

أماكن وخريطة لجان الانتخابات في الإسماعيلية

وأضاف عصام في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجان جاءت بواقع 10 لجان عامة موزعة بواقع 7 لجان في حي أول الإسماعيلية و28 لجنة بحي ثان الإسماعيلية و14 لجنة بحي ثالث الإسماعيلية و23 لجنة بدائرة مركز الإسماعيلية.

كما تضمنت 23 لجنة فرعية بمركز ومدينة أبو صوير و13 لجنة بمركز ومدينة القصاصين و14 لجنة بمركز ومدينة التل الكبير و19 لجنة بمركز ومدينة القنطرة غرب و9 لجان بمركز القنطرة شرق و34 لجنة في مركز ومدينة فايد.

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية، إلى تخصيص 10 لجان للوافدين بواقع لجنة واحدة في كل مركز ومدينة لتسهيل إجراءات الانتخابات على جميع المواطنين المقيمين في محافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن عدد من لهم حق الانتخاب في الإسماعيلية 963 ألف و243 ناخب وناخبة.

تعقيم المقار الانتخابية

وقال عصام، أنه نبه على رؤساء الوحدات المحلية في الإسماعيلية بضرورة تعقيم المقار الانتخابية فور استلامها، ومتابعة وتوفير المستلزمات الطبية والأمصال خلال أيام الاستحقاق الانتخابي، والتأكيد علي توفير المواد البترولية والتموينية وأرغفة الخبز وأسطوانات البوتاجاز لمقار إقامة المغتربين.

استعدادات شركتي الكهرباء والماء للانتخابات

وناقش عصام الدين، الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، بحضور السكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ ومديري القطاعات المختلفة.

ووجَّه شركتيّ الكهرباء والمياه بضرورة المرور على كافة المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات عن ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائي، مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.