إزالة 52 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية

شنت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن الحملة المكبرة التي تشهدها المحافظة، منذ بداية نوفمبر الجاري.

أوضحت محافظة الإسماعيلية، في بيان، أن الحملة بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، أسفرت عن إزالة 52 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 19 قيراطًا، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

إزالة التعديات على الرقعة الزراعية

وقال «بشارة» أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

وأضاف أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، كما سيتم التعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وضد كل من يثبت تورطه في تسهيل أعمال المخالفات.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية، والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة؛ لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.