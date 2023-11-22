إنشاء وحدة للأزمات والكوارث بالشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية 

أسست الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة وحدة للأزمات والكوارث تستهدف تحقيق معايير الأمن والسلامة وحماية الأرواح والممتلكات، والتدخل العاجل حال وقوع أي طارئ بالمنطقة.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة أن الوحدة تهدف إلى إدارة الأزمات والكوارث، ونشر ثقافة إدارة الأزمات والتوعية بمخاطرها وسبل التعامل معها حال وقوعها والتخطيط لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية الكلية من الكوارث و الأزمات.

الطوارئ: وضع استراتيجيات لمواجهة الأزمة قبل وقوعها

وقال البيان إن الوحدة تستهدف وضع استراتيجيات لمواجهة الأزمات والطوارئ حال وقوعها في إحدى مرافق الكلية، ودراسة التقارير الدورية التي تتناول الأزمات والكوارث وسبل التغلب عليها وكيفية الاستفادة منها، والتنبؤ بالأزمات ممكنة الحدوث في حرم الكلية، وتحديد آليات للوقاية منها.

كما تستهدف توفير الأمن والسلامة للأفراد، تأمين مباني الكلية ضد الحرائق والأزمات والكوارث، وتحقيق معايير الأمن والسلامة، تدريبهم العاملين والطلاب على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات حال وقوعها.

الارتقاء بمهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس

وأشار إلى أن الوحدة تعمل على الارتقاء بمهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب في مواجهة الأزمات والكوارث التي قد تحدث بالكلية، والاهتمام باستكمال وتطوير الأجهزة والمعدات التي تستخدم في مواجهة الأزمات والكوارث بأنواعها المختلفة، والاستخدام الأمثل للأجهزة والمعدات، وزيادة كفاءة وحدة مواجهة الأزمات والكوارث والارتقاء بالكوادر العاملة فيه.

كما تعمل علي التدريب المستمر على عمل السيناريوهات المختلفة لمواجهة الأزمات، ونقل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال مواجهة الأزمات والكوارث سواء أن كانت طبيعية أو نتيجة لظروف طارئة، نظام إداري مختص بإدارة الأزمات والكوارث، والعمل تحت الضغوط لظروف مشابهة لحالات الأزمات