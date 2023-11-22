استمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل في بيلا بكفر الشيخ

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، أعمال النظافة ورفع القمامة والأتربة اليومية من شوارع المدينة والقري، واشتملت الأعمال علي نظافة المناطق بالورديتين الصباحية والمسائية، التي تتضمن عدداً كبيراً من الشوارع بنطاق المدينة والقري، ورفع الأتربة والسفوحة بالطرق والشوارع الرئيسية.

رفع تجمعات القمامة والمخلفات ومخلفات تقليم الأشجار

ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، نفذ مجلس مدينة بيلا، اليوم الأربعاء، حملة نظافة برفع السفوحة من المداخل الرئيسية للمدينة، ورفع تجمعات القمامة والمخلفات ومخلفات تقليم الأشجار من الشوارع والأحياء، بواسطة معدات الحملة الميكانيكة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة.

كما تابع رؤساء الوحدات المحلية بمركز بيلا، أعمال رفع تراكمات القمامة بمحيط الشوارع والطرق الرئيسية والنقاط الوسيطة للوحدات المحلية للحفاظ على البيئة من التلوث، إضافة إلى المرور المستمر على القطاعات الخدمية المختلفة، لمتابعة سير العمل وانتظام العاملين وحسن أداء الخدمة للمواطنين.

استمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل بمركز ومدينة بيلا

وتأتي الأعمال تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، باستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل بمركز ومدينة بيلا، لإعادة الوجه والجمالي والحضاري، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين.