تحرير 22 محضرا متنوعا ضد أصحاب المخابز المخالفة في بيلا بكفر الشيخ

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الأربعاء، من ضبط مخالفات وتحرير 22 محضراً ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

قاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، بمشاركة رؤساء القري، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

تحرير 22 محضراً في بيلا

وحررت الحملة 22 محضراً لمخابز ارتكبت مخالفات، عبارة عن 16 محضراً تلاعب فى الموازين، و5 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المخابز المخالفة.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بضرورة متابعة المخابز

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه بضرورة متابعة المخابز، والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمطاحن، ومستودعات الدقيق والمخابز، وغيرها من منافذ البيع، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.