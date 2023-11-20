ليلة في دعم فلسطين بـ حفل توزيع جوائز البافتا الاسكتلندية

شهد حفل توزيع جوائز «البافتا» الاسكتلندية، مساء أمس، دعوات عديدة لوقف إطلاق النار في غزة من الحضور وضيوف الحفل، وكان من بينهم الفنان أمير المصري الذي تحدث خلال الكلمة التي ألقاها على المسرح، عن المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت القصف الإسرائيلي، مطالبا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

كما حثت إيليد مونرو وفينلاي بريتسيل منتجا فيلم «A Long Winter» الفائز بجائزة أفضل فيلم قصير، خلال الكلمة التي ألقتها على المسرح، صناع الأفلام على استخدام أصواتهم للضغط على المؤسسات والحكومة للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقفة احتجاجية ورسائل للحضور للتوعية بما يحدث في فلسطين

ولم يقتصر الأمر على الكلمات التي ألقاها ضيوف الحفل على المسرح، إذ أقام مجموعة من العاملين في المجال الفني وقفة احتجاجية أمام فندق هيلتون، إذ يُقام الحفل هذا العام، كما تمّ توزيع رسائل على ضيوف الحفل واستغلال الفرصة لكسر صمت صناعة السينما والتلفزيون بشأن فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار الفوري، جاء فيها: «إن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاحتلال لشعب فلسطين مستمرة، وفي الأيام الـ41 الماضية فقط، أدت الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدعم من الحكومات الغربية إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص في غزة، أكثر من 5 آلاف منهم من الأطفال».

وأضافت الرسالة: «لقد قُتل ما لا يقل عن 39 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام الفلسطيني خلال الـ42 يومًا الماضية، لقد مات صناع الأفلام والصحفيون لضمان توثيق هذه الإبادة الجماعية، ولإثبات الفظائع، ولضمان أن يسمع العالم أصوات الفلسطينيين، لقد ماتوا تصوير لقطات قد يستخدمها الأشخاص في مجال عملك لعمل عرض استعراضي عن فلسطين بعد عشر سنوات من فوزه بجائزة البافتا، باعتبارنا منتجين إعلاميين وصانعي أفلام وصحفيين، نطلب منكم إظهار التضامن مع زملائكم العاملين في فلسطين واتخاذ موقف».

كما جاء ضمن الرسالة: «نحن نتوسل إليك ونناشدك أن تكسر حاجز الصمت وأن تستخدم منصتك وأن ترفع صوتك، تكمن الأهمية في التحدث علنًا الآن بغض النظر عن رد الفعل العنيف الذي تعتقد أنك قد تواجهه، الصمت ليس موقفا محايدًا، إنّه إشارة موافقة ضمنية على الوضع الراهن. الوضع الراهن هو عقوبة الشعب الفلسطيني لمدة 100 عام، لقد تمّ استعمار فلسطين بالحراب البريطانية والكاميرات البريطانية، إن غزة تتعرض للقصف الجوي بأسلحة مصنوعة في جلاسكو وإدنبرة، لديك القدرة على قول لا لهذا».

واختتمت الرسالة بـ«انشر هذه الكلمات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث بها إلى الصحافة، وشاركها مع زملائك، وقلها في خطابك: وقف إطلاق النار الآن، إنهاء الاحتلال، الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني، إسكتلندا: توقفوا عن تسليح إسرائيل».