عاجل.. فيتوريا يفاجئ إمام عاشور وطارق حامد ويصدم الشحات بشأن أمم أفريقيا

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اجتماعات مستمرة خلال الفترة المقبلة، لوضع التصور للقائمة الأولية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقررة مطلع يناير 2024 بكوت ديفوار، والتي تضم 55 لاعبًا.

ووفقًا لمصدر داخل منتخب مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، فإن الجهاز الفني لمنتخب مصر يدرس تواجد إمام عاشور وطارق حامد، في القائمة الأولية، من اللاعبين الذين من المنتظر مشاركتهم في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، في ظل الحاجة لخدماتهم الفنية، على أن يتم حسم القرار النهائي للتواجد في القائمة النهائية للفراعنة بالبطولة وفقًا لأدائهم الفني.

وأضاف المصدر:« أما حسين الشحات لاعب الأهلي فحظوظه في التواجد بقائمة منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم ضعيفة في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه».

وأغلق روي فيتوريا ملف أزمة الثلاثي نهائيًا، واكتفى بمعاقبتهم، وحرمانهم من التواجد مع منتخب مصر في مواجهة سيراليون التي انتهت بفوز المنتخب بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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