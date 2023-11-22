«صحة مطروح»: انطلاق فعاليات التدريب على خدمات رعاية الأمومة والإنجاب

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ترافقه الدكتورة مروة عبد المنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية انطلاق فعاليات الدورات التدريبية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة والمقامة بقاعة صحة المرأة بمستشفى مطروح العام، اليوم، الذي يستمر على مدار 3 أيام، للممرضات اللاتي يقدمن خدمات رعاية الأمومة والطفولة بالوحدات الصحية للتدريب على برنامج تكامل خدمات رعاية الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية.

رعاية الأمومة والطفولة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن فعاليات البرنامج التدريبي، تأتي في إطار برنامج دمج خدمات رعاية الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية، الذي يأتي في إطار التنسيق المشترك مع قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة.

تدريب 50 ممرضة من العاملين في الإدارات الصحية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الدكتورة رنا حشمت المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص راغبي الزواج والدكتورة عزة سيد استشاري النسا والتوليد، والدكتورة ماجدة أبو رية استشاري رعاية الأمومة والطفولة يقمن بتدريب 50 ممرضة من العاملين بالإدارات الصحية والوحدات الصحية على برنامج تكامل خدمات رعاية الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية بقاعة صحة المرأة بمستشفى مطروح العام.