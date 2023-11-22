«حماة وطن» بالبحيرة ينظم مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات

نظم حزب حماة بالبحيرة اليوم مؤتمراً جماهيراً حاشد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء النائب أحمد العوضي النائب الاول لرئيس الحزب، وذلك بمدينة دمنهور.

مؤتمر حزب حماة وطن بالبحيرة

وشهد المؤتمر توافد الآلاف من أهالي محافظة البحيرة لدعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقررة عقدها خلال شهر ديسمبر المقبل، وسط هتافات دعم وتأييد للرئيس «كمل يا سيسي كلنا معاك ».

دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

ومن جانبه قال اللواء طارق عبدالباعت، رئيس قطاع شمال غرب الدلتا لحزب حماة وطن، إن الحزب يدعم ويؤيد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيراً أن الدولة المصرية شهدت إنجازات عظيمة خلال الـ 9 سنوات الماضية، كما أنه تحمل مسؤولية الوطن على عاتقه في الظروف العصيبة.

وتابع «عبد الباعث»، أن الرئيس السيسي واجه العديد من التحديات خلال الفترة الماضية برهن خلالها أنه قائد عظيم هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة، لاستكمال المسيرة وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات

ووجه رسالة لمجموع الشعب البحراوي بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، داعيًا الجميع إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات لولاية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

جاء المؤتمر بحضور كل من «اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، واللواء طارق عبد الباعث بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن، والنائب محمود صلاح سعد عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة البحيرة وجميع قيادات الحزب والأحزاب الأخري.