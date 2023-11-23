انطلاق برنامج تأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل في المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، انطلاق البرنامج التدريبي لخريجي التعليم الفني، بالتعاون مع معهد الدون بوسكو والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

تعزيز مهارات خريجي التعليم الفني

وقال حمدي مصطفى وكيل وزارة التعليم في المنيا لـ«الوطن»، إنّ البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز مهارات خريجي التعليم الفني الشخصية والمهنية، وتحسين فرصتهم في الحصول على عمل أو تدريب في سوق العمل.

ويتضمن البرنامج، تدريبًا لمدة 3 أشهر على المهارات الفنية الأساسية، مثل خصائص المواد والأدوات، والرسومات الكهربائية، وكيفية إعداد التقارير الفنية، ومبادئ الصيانة، واللغة الإنجليزية الفنية، وأساسيات السلامة والصحة المهنية، والمهارات الاستعدادية للعمل، مثل مهارات التواصل والعرض التقديمي والعمل الجماعي، ومهارات التعلم الرقمي وكتابة السيرة الذاتية وعمل مقابلة شخصية ناجحة.

بدل انتقال نقدي

يشمل البرنامج أيضًا، زيارات ميدانية لأهم شركات السكك الحديدية والإنشاءات في مصر، ويحصل المتدربون على مزايا عديدة خلال فترة التدريب، منها بدل انتقال نقدي، ووجبات يومية، ومعدات الحماية الشخصية، وفرص عمل أو تدريب من خلال مقابلة الشركات، إذ يمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج، التسجيل عبر الرابط من هنا.

ويعد هذا البرنامج، فرصة مميزة لخريجي التعليم الفني في المنيا، للحصول على تدريب احترافي، وتحسين فرصهم في الحصول على وظيفة أو تدريب في سوق العمل، إذ يتضمن البرنامج مجموعة واسعة من المهارات الفنية والشخصية التي يحتاجها المتدربون للنجاح في حياتهم المهنية.