«أزهرية كفر الشيخ» تحصد المركز الأول ببطولة الجمهورية لـ«تنس الطاولة»

حصدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية المركز الأول على مستوى الجمهورية ببطولة تنس الطاولة المقامة بنظام الزوجي، التي أُقيمت فعالياتها بـ«بيت شباب الأزهر» في سموحة بالإسكندرية.

الفائزون ببطولة تنس الطاولة المقامة بنظام الزوجي

ومثل المنطقة في البطولة الطالب عبد الله عصام زين العابدين، بمعهد القن الثانوي بنين بإدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية، والطالب عبد الله منصور عبد الله، بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين بإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، كما جاءت المنطقة في مركز الوصيف بذات البطولة لنظام الفردي، ومثلها الطالب محمد أشرف العطار، بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين بإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يهنئ الطلاب الفائزين

من جانبه، هنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام حماد، الوكيل الثقافي بالمنطقة، وياسر سلامة الوكيل الشرعي للمنطقة؛ الطلاب الفائزين، متمنيين التوفيق للجميع في البطولات القادمة.