شركة التمساح تعلن نجاح تجارب تشغيل قاطرتين مصنعتين محليا

أعلنت شركة التمساح لتشييد وبناء السفن، إحدى شركات هيئة قناة السويس، انتهاء تجارب سرعة وشد القاطرتين عزيمة 3 وعزيمة 4 بنتائج إيجابية خلال تجارب الأداء بعد الانتهاء من تشييدهما.

وقال بيان رسمي للشركة، إن تجارب تشغيل القاطرات حققت نتائج ايجابية وبمعدلات أعلى من القيم التعاقدية حيث بلغت السرعة الفعلية 11.56 و11.29 عقدة، فيما بلغت قوة الشد الفعلي 12.38 و 12.22 طن، مشيرة إلى أن التعاقد كان بإجمالي شد 9 أطنان.

التعاقد على قاطرتين جديدتين

وقال بيان للشركة إنه تم التعاقد على بناء قاطرتين جديدتين بعد أن حققت الشركة نجاحات مميزة في بناء سلسلة القاطرات البحرية طراز عزيمة، والتى تم تصنيعها بورش الشركة بالإسماعيلية لصالح قناة السويس.

وأضاف البيان: «تم التعاقد مع إدارة التموين بهيئة قناة السويس لتصنيع قاطرتين بحريتين جديدتين من نفس الطراز لصالح هيئة قناة السويس، بعد أن أثبتت القاطرة قدراتها وكفائتها العالية لتكون إحدى الطرازات المعتمدة التي تعتمد الشركة في تسويقها للمواني المصرية وشركات البترول خلال الفترة المقبلة».