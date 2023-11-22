إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، أنه تم شت حمالات إزالة فورية لـ15 حالات تعد على الأراضي الزراعية.

تنفيذ 15 حالة إزالة

وقال المهندس أحمد أبو همام، أنه جرى تنفيذ 15 حالة خلال 7 أيام في العديد من القرى بناحية دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، ويستمر في المتابعة المستمرة لتنفيذ الحملات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وتشديد مستمر على ضرورة اليقظة التامة

وأضاف «أبو همام» أنه ومتابعة مستمرة وتشديد متواصل على ضرورة اليقظة التامة والرصد والإبلاغ الفوري عن حالات التعدي بالبناء المخالف للتصدي لها وإزالتها في مراحلها الأولى وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وجاءت حملات الإزالة وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، التي وجهت بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإشراف وتوجيهات محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي.