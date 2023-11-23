من هو محمد الحلبوسي رئيس برلمان العراق المُقال؟

وقع الاختيار على محمد الحلبوسي لتولي منصب رئاسة البرلمان العراقي بأغلبية 167 صوتا في عام 2018، واسمه بالكامل هو محمد ريكان حديد علي الحلبوسي، وولد في 4 يناير عام 1981.

دراسة الحلبوسي قبل توليه رئيس برلمان العراق

الحلبوسي رئيس البرلمان في العراق سابقا، متزوج وتخرج في كلية الهندسة المدنية في الجامعة المستنصرية لعام 2001-2002، ثم تحصل على ماجستير هندسة / الجامعة المستنصرية لعام 2006، وشارك في مؤتمرات البرلمانات الدولية لسنة 2014 / 2015 /2016، كما شارك في مؤتمر البرلمان الإسلامي لسنة 2016 ومؤتمر تطوير القادة منظمة NDI ومؤتمر وورش عمل المصالحة المجتمعية وتفعيل دور الشباب والمرأة في بناء المجتمع التابعة للأمم المتحدة، ومؤتمر وورش عمل إعادة الاستقرار للمدن المحررة.

مناصب عدة شغلها الحلبوسي قبل توليه منصب رئيس البرلمان في العراق

وانتمى الحلبوسي قبل توليه منصب رئيس البرلمان في العراق إلى لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي 2014 - 2015 ثم كان عضوا للجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 - 2016، ثم رئيسا اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 - 2017 ثم تم تعيينه محافظا للأنبار في عامي 2017- 2018 ثم عضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018، ثم رئيسا لتحالف الأنبار هويتنا.

إقالة الحلبوسي من منصب رئيس النواب في العراق

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا، في أعلى هيئة قضائية في العراق، أعلنت قبل نحو أسبوع إقالة الحلبوسي، من منصبه بعد شكوى قدمها أحد النواب ضده.