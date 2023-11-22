أحمد داود يتعرض للتهديد بعد اختفاء جميلة في مسلسل زينهم

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل زينهم لأحمد داود، بتنفيذ قرار الإيقاف عن العمل وتسليم جميع القضايا لجيمي «كريم قاسم» لنكتشف خلال ذلك أن سبب وفاة زكريا والد زينهم كان حادثاً لم يتم كشف ملابساته.

ثم يقابل زينهم «أحمد داود»، جميلة «سلمى أبو ضيف» التي نجحت في فتح الملفات بداخل الهارد وتنتهي الحلقة باختفاء جميلة وتعرض زينهم للتهديد من قبل الخاطفين حتى يبتعد عن البحث في أسباب مقتل نانسي واختفاء جثتها.

مسلسل زينهم، من إخراج يحيى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

ويعرض لأحمد داود حالياً برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة 6 مساء على قناة Ontv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.