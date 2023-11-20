أحمد داود يقتحم مسرح الجريمة لحل لغز الجثة في الحلقة الثانية من «زينهم»

عرضت اليوم، الحلقة الثانية من مسلسل زينهم لأحمد داود الذي يعمل كطبيب شرعي ويواصل حل لغز الجثة، حتى ظهرت جميلة «سلمى أبوضيف» صديقة القتيلة بمعلومات حول جريمة قتل صديقتها، وأرغمت زينهم على الذهاب معها إلى مسرح الجريمة متسلقًا المواسير بعد أن هددته جميلة بكشف سر عمله في الطب الشرعي أمام والدته إذا لم يذهب معها.

تفاصيل مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

ويعرض لأحمد داود حالياً برنامج الكونتينر كل يوم الخميس والجمعة الساعة 6 مساء على قناة On tv ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.

ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبه يسري. يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم 13 شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنية مصري.