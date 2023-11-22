أحمد داود: تحمّست لمسلسل زينهم بعد قراءة رواية «أصدقائي الموتى شكرا»

حقق الفنان أحمد داود نجاحا كبيرا مع انطلاق عرض الحلقات الأولى من مسلسله الدرامي زينهم الذي يعرض عبر شاشة قنوات on يوميا في الثامنة مساء.

أحمد داود يتحدث عن مسلسل زينهم

وقال الفنان أحمد دادو لـ«الوطن»، إنّه قرأ المجموعة القصصية بعنوان «أصدقائي الموتى شكرا» للكاتب محمد جاب الله، المأخوذ عنها مسلسل زينهم، وكان متحمسا للغاية أثناء قراءته لأنه مختلف ومميز ويحتوي على كثير من التشويق.

وتابع الفنان أحمد داود أنّ هناك حكايات من المذكورة في الكتاب موجودة بالتفاصيل داخل مسلسل زينهم، فمن قرأ الكتاب سيعرف هذا الأمر جيدا مؤكدا أنّ الفكرة طرحت عليه من البداية من المنتج تامر مرتضى الذي سعد بالتعاون معه للمرة الأولى، وبعدها جلس مع مؤلف العمل محمد سليمان عبد الملك وحمسه أيضا وجود المخرج يحيي إسماعيل وفريق العمل بالكامل.

يشارك في مسلسل زينهم عددا كبيرا من الفنانين، وهم أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف ويارا جبران وعدد آخر من الفنانين.