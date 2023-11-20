الجمهور يحتفي بالحلقة الأولي من مسلسل زينهم لـ أحمد داود: «شغل حلو»

استقبل الفنان أحمد داود ردود فعل إيجابية على الحلقة الأولى من مسلسل زينهم، الذي بدأ عرضه أمس على قناة On tv.

وجاءت ردود فعل إيجابية من الجمهور على أحداث الحلقة الأولى من مسلسل زينهم، إذ جاءت أبرز التعليقات «بجد مسلسل حلو أوي»، وتعليق أخر «أحمد داود عامل شغل حلو مستين الحلقات الجاية»، وتعليق أخر «مسلسل كوميدي جديد شكله تحفة».

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل زينهم

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل زينهم لأحمد داود باكتشاف عالم زينهم الخاص كطبيب شرعي يخفي على والدته حقيقة عمله، ويظهر له والده ولكن نكتشف أنها مجرد تهيؤات، وينفصل عن خطيبته حتى يصل إلى مكانه المفضل، ويبدأ حل لغز أول جريمة قتل مع مساعدة جيمي «كريم قاسم».

أبطال مسلسل زينهم

مسلسل زينهم من إخراج يحى إسماعيل، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

موعد برنامج الكونتينر لـ أحمد داود

ويعرض لأحمد داود حاليا برنامج الكونتينر كل يوم خميس وجمعة الساعة 6 مساء على قناة On tv، ويستعرض أحمد داود من خلال برنامج الكونتينر الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.