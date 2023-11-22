توزيع مشروعات «التمكين الاقتصادي» على 70 أسرة في الدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم، حفل توزيع مشروعات التمكين الاقتصادي لـ70 أسرة من الأسر الأولي بالرعاية، عبارة عن مشروعات قروض حسنة «دون فوائد»، لصالح المشروعات متناهية الصغر، وأكشاك مجهزة بكافة البضائع لتوفير مصدر رزق للأسر وتوفير فرص عمل لهم.

مشروعات تمكين اقتصادي بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان، أن المشروعات جاءت بتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف، عبر توزيع 50 قرض حسن قيمة كل قرض 30 ألف جنيه، منهم 15 ألف جنيه منحة غير مستردة لعدد 50 أسرة، وتسليم 20 كشك مجهز بالكامل بالبضائع بقيمة 40 ألف جنيه للكشك لعدد 20 أسرة.

وأشارت محافظة الدقهلية إلي أن مبادرة الرئيس «حياة كريمة» تحولت إلي فلسفة حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم لأهلينا في مختلف قرى مصر، وأن هذه المبادرة لم تشهدها الدولة المصرية على مر تاريخها.

وأوضحت المحافظة أن الدولة أنفقت 168 مليار جنيه علي كافة القطاعات بالدقهلية منهم 122 مليار جنيه لصالح مشروعات قومية و46 مليار جنيه مشروعات متنوعة في عدد 21 قطاع منذ تولي الرئيس السيسي منصب رئيس الجمهورية.

وأشارت المحافظة في بيانها، إلى أن الدولة أنفقت 6 مليار جنيه على مبادرة «حياة كريمة» بشربين حتى الآن، لتوفير كافة الخدمات في القرى وتلبية احتياجات المواطنين في جميع القطاعات.