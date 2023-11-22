«زراعة مستقبل وطن» تناقش خطة عملها لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

عقدت أمانة الزراعة والموارد المائية المركزية لحزب «مستقبل وطن»، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعها التنظيمي الأول، لمناقشة خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، وعدد من الملفات التنظيمية والحزبية المهمة والاستعدادات للاستحقاق الانتخابي المقبل، في مقر الأمانة العامة للحزب.

اجتماع أمانة المزارعين

أكد النائب هشام الحصري، أن الزراعة تعد من أهم القطاعات داخل الدولة المصرية والعالم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية وضعت الزراعة المصرية على الطريق الصحيح، كما نوه إلى تنظيم سلسلة من الجولات الميدانية في مختلف المحافظات، للاستماع إلي المزراعين ومعرفة العقبات التي تواجههم، وتقديم الدعم لهم، إضافة إلى دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات

وبدورهم، أكد المشاركون في الاجتماع التنظيمي، دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة جديدة.

وخلال الاجتماع، جرى الاستماع لآراء ومقترحات أمناء هيئة مكتب الزراعة والموارد المائية المركزية، وأمناء المحافظات، ومناقشة الخطة المستقبلية للأمانة.