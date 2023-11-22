قيادي بـ«مستقبل وطن»: الهدنة في غزة تؤكد دور مصر القوي الداعم لفلسطين

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، بنجاح الجهود المصرية والوساطة المشتركة مع دولة قطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين، لمدة أربعة أيام تبدأ من صباح غد الخميس، مؤكدا أن ذلك يدل على الدور المصري القوي في دعم القضية الفلسطينية.

الهدنة الإنسانية في غزة

وأضاف في بيان له اليوم أن الجهود المصرية مستمرة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام، وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية، بجانب استمرار العمل على إدخال أكبر عدد من المساعدات الإغاثية والقوافل الإنسانية بشكل دائم، والوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وذكر القيادي أن مصر نادت بالهدنة الإنسانية منذ قمة القاهرة للسلام ولعبت الدبلوماسية المصرية دور كبير في تحقيق ذلك من أجل إنقاذ أهالي غزة من العدوان الغاشم المستمر عليهم ، بالإضافة إلى أن هناك جهود مستمرة تبذلها الدولة للوصول لحلول نهائية ومستدامة.

تقديم سبل الدعم لرفع المعاناة عن الفلسطينيين

وأشار إلى أن الدولة المصرية لم تتوان عن تقديم سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل جميع العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكافة الحقوق الإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار بأن الجهود المصرية، نجحت في فرض إرادتها، بإدخال المساعدات واستقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة لعلاجهم في المستشفيات المصرية، ما يؤكد على دور مصر الثابت والفاعل والقوي، في دعم الشعب الفلسطيني بشكل مستمر.

ولف إلى أن هذه الهدنة تساهم في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، داعيا إلى حتمية استدامة هذه الهدنة والتوصل إلى وقف دائم ونهائي لإطلاق النار، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ومحاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين على مدار أكثر من شهر ونصف بشكل متواصل.