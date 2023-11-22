«مستقبل وطن» بالدقهلية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي الأحد

يستعد حزب مستقبل وطن، في الدقهلية، تنظيم ثاني مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، في مدينة ميت غمر الأحد القادم لاستكمال مسيرة التنمية.

إقامة ثاني مؤتمر جماهيري لدعم السيسي بالدقهلية

قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إنه جرى تنظيم أول مؤتمر جماهيري ناجح في المنصورة وهذا يعد ثاني مؤتمر سيعقد في ميت غمر التابعة للدقهلية لدعم ومساندة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

السيسي هو قائد وزعيم الأمة بأكملها

وتابع عصام شاد، أمين حزب مستقبل وطن، شرق المنصورة، أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أعاد لمصر هيبتها وقوتها وثقلها بين دول العالم، نحن نقول للسيسي مصر بحاجة إليك لافتا إلى أن الهدف من المؤتمرات هو إيصال صوتنا للمرشح السيسي بأننا ندعمه.